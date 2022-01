Lyon : trois nouvelles opérations de piétonnisation massives en 2022

En effet, l’opération "La Voie est libre" sera de nouveau menée par trois fois en 2022, comme l’a annoncé ce mardi matin Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé de la Mobilité.

Durant les weekends des 21 et 22 mai, 24 et 25 septembre et enfin 17 et 18 décembre, plusieurs rues de nombreux arrondissement seront une nouvelle fois fermées à la circulation et dédiées aux piétons de 9h à 18h. Les automobilistes non-résidents de ces zones pourront uniquement accéder à des parkings privés.

Seront autorisés à rouler et stationner sans justificatif : les services d’urgence, les transporteurs de fonds, les convois funéraires et les bus TCL. Les riverains pourront circuler et stationner dans les périmètres où il ne sera pas interdit de se garer sur présentation d’un justificatif. Même chose pour les livreurs, personnes à mobilité réduite ou encore artisans en intervention. Les taxis pourront rouler dans les zones piétonisées mais les VTC auront uniquement le droit de déposer leurs clients.

Reste à savoir si la météo sera favorable à faire un tour dans les rues de capitale des Gaules, les précédentes éditions avaient été marquées par de la pluie. Les piétons étaient alors restés sur les trottoirs, sauf dans les petites rues de l’hypercentre, en Presqu’île.