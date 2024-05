Lyon : la maire du 3e arrondissement démissionne, la Culture en ligne de mire ?

Véronique Dubois-Bertrand aurait rendu son écharpe en présentant sa démission à Grégory Doucet croit savoir Tribune de Lyon.

Elue en 2020, l'écologiste serait remplacée par sa 1ère adjointe Marion Sessieq.

Ce n'est toutefois pas la fin du mandat pour Véronique Dubois-Bertrand, qui pourrait monter en grade au conseil municipal. Ancienne administratrice aux structures culturelles, elle pourrait épauler la future adjointe à la Culture, dont le nom tarde à être officialisée par la Ville de Lyon après la destitution de Nathalie Perrin-Gilbert.

La tendance actuelle serait de confier la Culture à la 1ère adjointe Audrey Hénocque. Mais déjà bien occupée par les Finances et les Grands Evènements, de lui adjoindre une conseillère municipale déléguée sur les questions culturelles. Un mouvement que personne n'avait vu venir, d'autant que Véronique Dubois-Bertrand n'est pas la plus loquace et médiatisée du conseil municipal.