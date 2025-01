Profanation du Tata sénégalais de Chasselay : "une honte pour ses auteurs"

Plusieurs tags inspirés du vaudou ont été peints sur le mur d’enceinte et sur des tombes, tandis que le drapeau de la nécropole a été volé. Ces faits, qui semblent avoir eu lieu entre le 25 et le 28 janvier, ont choqué la communauté locale et au-delà.

La Nécropole nationale du Tata sénégalais, créée en hommage aux soldats du 25ᵉ régiment de tirailleurs sénégalais, commémore ceux qui sont tombés ou ont été massacrés par l’armée allemande en juin 1940 dans le secteur de Chasselay.

Face à ces actes, la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes a exprimé sa réprobation : "La profanation du Tata sénégalais de Chasselay et de la mémoire des tirailleurs est une honte pour ses auteurs. Les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour assurer une remise en état rapide de la nécropole. Une enquête est actuellement menée par la Gendarmerie."

Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants des armées, a également vivement réagi: "S’attaquer à nos morts, c’est s’en prendre à la France elle-même. La profanation du Tata sénégalais de Chasselay est une insulte à notre mémoire et à ceux qui sont tombés pour notre liberté. Nous ne laisserons rien passer."

La ministre a ajouté : "Profaner un tel site, c'est outrager leur sacrifice et bafouer notre histoire commune. L'Office national des combattants et victimes de guerre a déposé plainte. Nous soutiendrons cette démarche sans réserve. Face à ces atteintes à la mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté, nous devons être intransigeants."