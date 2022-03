Rhône : pour se venger de son ex, il profane la tombe de sa famille

Ce mardi vers 22h, un homme âgé d’une vingtaine d'années a été interpellé en train de profaner une tombe du cimetière de Villefranche-sur-Saône, au Nord de Lyon.

Comme l’indique le Progrès, le tombeau a été recouvert de peinture noire et les pots de fleurs ont été brisés.

Étonnamment, il ne s’agissait pas d’un acte antisémite ou raciste, mais bel et bien d’un acte de vengeance personnelle. L’individu aurait voulu se venger de son ex-conjointe, et a décidé de profaner le tombeau familial de son ancienne belle-famille.

Ce dernier aurait escaladé un des poteaux électriques, pour atterrir derrière les murs de l’enceinte, puis est reparti à pied par le boulevard Gambetta, où il s’est retrouvé nez à nez avec une brigade anticriminalité qui passait par là. En les voyant, l’individu aurait alors pris la fuite.

Les forces de l’ordre ont ensuite pu interpeller cet individu suspect, qui a immédiatement reconnu les faits, avant d’être placé en garde à vue.

Le mis en cause risque jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende pour "violation ou la dégradation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts".