"Ça a été un choc" : ils découvrent que la tombe de leurs parents a été remplacée par un amas de terre

Le 19 décembre, Joël Madile, ex-éminent collaborateur du Grand Lyon, se rend sur la tombe de ses parents au cimetière de Loyasse, situé dans le 5e arrondissement de la ville. En arrivant sur place, il trouve l’emplacement vide et la stèle détruite, remplacés par de la terre retournée.

Philippe Madile, son frère, est immédiatement alerté : “ Ça a été un choc, d’autant plus que nous y étions un mois avant“. En effet, la tombe était visitée très souvent, “on avait fait un petit jardin, on l’entretenait très régulièrement et nous avions investi dans une jolie stèle patrimoniale, dans des objets funéraires… tout ça part à la poubelle“, déplore le fils.

Selon les employés du cimetière, l’expulsion des dépouilles et la destruction de la tombe ont eu lieu le 8 novembre. Philippe Madile s’était rendu sur place le 1er novembre, soit une semaine avant et rien n’avait été signalé, or il ne reste plus rien. Selon lui, ce n’est pas facile d’obtenir des réponses à leurs questions : “les ossements ont été déplacés à l’ossuaire de la Guillotière et ne sont pas accessibles aux familles, voilà ce que l’on nous a dit“, déclare-t-il. Il n'y aurait ainsi aucun moyen pour eux de récupérer les restes, afin de pouvoir les faire incinérer et avoir une sépulture.

L’absence de signalétique

Ils ont donc décidé d’entrer en contact avec la mairie. Ce sont au total trois lettres qui ont été envoyées avec accusé de réception adressées au maire Grégory Doucet, à son adjoint Laurent Bosetti, ainsi qu’au directeur des cimetières lyonnais. Courriers pour lesquels il n’a pas eu de réponse depuis leurs envois au mois de décembre. Les employés du cimetière affirment quant à eux qu’il y a eu une signalétique. “On dément absolument, il n’y a pas eu une seule année où nous ne nous y sommes pas rendus et jamais nous n’avons vu la moindre marque au sol ou quelconque pancarte. Une tombe voisine en a une depuis longtemps, nous savons à quoi cela ressemble“, affirme Philippe Madile.

La famille avait pris l’habitude de faire des photos lorsqu’elle déposait de nouvelles plantes, c’est l’unique preuve qu’elle détient pour constater l’absence de signalétique.

Un quiproquo administratif

En 2007, ils ont reçu un courrier concernant l’arrivée de la date buttoir de la concession, “après cela c’est la zone d’ombre, je me souviens leur avoir retourner le document mais je n’ai aucun moyen de le prouver. L’ont-ils bien réceptionné ? “, déclare Philippe Madile.

En 2009 le cimetière aurait renvoyé un document par courrier à l’adresse du père, décédé en 2004. “Nous avons appris qu’ils n’envoient jamais les courriers en recommandé […] en plus entre-temps nous avions déménagé“, dit Philippe Madile. Il conclut : “si nous avions lu ces papiers nous aurions évidemment réagi tout de suite, nous y tenions beaucoup“. Le fils déplore également le fait qu’ils n’utilisent pas les courriels, “nous sommes à l’âge du mail, ce n’est pas compliqué […] pour eux c’est le courrier postal et si vous ne répondez pas la tombe est considérée comme abandonnée “. Philippe Madile dénonce “une espèce de rigidité dans le fonctionnement de la mairie de Lyon“.

Une procédure judiciaire est en cours et la famille est en pourparlers avec un avocat. Le fils explique que “rien n’a bougé de la part de la mairie depuis le début de l’affaire“. Ils ont seulement réussi à prendre contact avec Mina Hajri, de l’association Mort Sans Toi(t), qui les a aidés et leur a conseillé d’attendre un délai d’un mois.

"La Ville de Lyon compatit à la douleur de cette famille“

La mairie de Lyon affirme qu’une plaque a été déposée dans le cadre de ce dossier, “dès 2006, en attestent des documents administratifs“. Toujours d’après la Ville, en 2009 deux courriers auraient été adressés à chacun des deux enfants des défunts, aux adresses renseignées par eux-mêmes au service funéraire. “Il leur était indiqué la fin officielle de la concession et la possibilité, s’ils le souhaitaient, d'effectuer un renouvellement“, affirme la mairie.

La municipalité n’aurait reçu aucune réponse à ces deux courriers. “Aucun paiement n’a été réalisé depuis cette date pour demander un renouvellement“, selon la Ville.

Comme le veut l’article L.2223-4 du Code général des collectivités territoriales, la municipalité pouvait ainsi reprendre la concession, chose faite fin 2023.

Par ailleurs, afin d’éviter que de telles situations se reproduisent, la Ville de Lyon a voté en novembre dernier une nouvelle stratégie funéraire qui prévoit un allongement du délai de prévenance, “celui-ci passe de 2 à 3 ans après la date d’échéance pour le renouvellement des concessions funéraires », confirme la mairie.

Aussi, elle assure que "la Ville de Lyon compatit à la douleur de cette famille“.

E.M