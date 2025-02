Liaison Crémieu – Lyon : une mise en service à l’horizon 2030

Le projet de liaison entre Crémieu et Lyon via Meyzieu poursuit son développement.

Un projet pour désengorger le nord-Isère

Le territoire de Crémieu – Pont-de-Chéruy connaît un important développement démographique et économique, entraînant une saturation progressive des axes routiers. Pour répondre à ces défis, la Région propose un projet de ligne de tramway reliant Crémieu à Lyon, en passant par Meyzieu. L’objectif affiché est de proposer une alternative aux déplacements en voiture, tout en facilitant l’accès aux services et en limitant l’impact environnemental.

La future liaison permettrait de relier Crémieu à Lyon en moins d’une heure, contre 1h30 à 2h actuellement en voiture. Aux heures de pointe, une rame circulerait toutes les 15 minutes, avec six nouvelles stations desservant plusieurs communes du nord-Isère. Par ailleurs, des aménagements multimodaux sont prévus pour faciliter l’interconnexion avec d’autres modes de transport : parkings-relais, voies cyclables et dessertes en cars.

Cette nouvelle ligne sera d’ailleurs le début du Service Express Régional Métropolitain Lyonnais (SERM), composé de lignes de TER périurbaines et autres dessertes : "Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Région adoptée il y a un an pour les mobilités du quotidien à horizon 2035, et constitue un élément du futur SERM", déclare Frédéric Aguilera, vice-président de la Région délégué aux transports.

Une mise en service horizon 2030

Les premières études de faisabilité, menées en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du territoire, devraient s’achever d’ici mi-2025. La Région prévoit ensuite une concertation publique à l’automne 2025, suivie d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’ici fin 2027. Si toutes les étapes sont validées, la mise en service de la ligne pourrait intervenir à l’horizon 2030.