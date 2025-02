Près de Lyon : la vendangeuse avait été laissée pour morte, le chauffard condamné à du sursis

Elle avait alors été percutée par un véhicule conduit par d'autres vendangeurs, qui l'avaient laissée gisante dans le fossé, non sans s'être d'abord arrêté pour constater l'état alarmant de la victime. L'homme et la femme âgés respectivement de 21 et 18 ans n'avaient pas alerté les secours. Ils s'étaient toutefois rendus à la gendarmerie le jour-même pour se dénoncer.

Jugés cette semaine par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, ils ont reconnu les faits. Mais ils ont multiplié les excuses pour tenter de justifier l'accident. Une ombre plane toujours sur la consommation d'alcool du chauffard, qui s'était rendu 10 heures après avoir percuté la jeune vendangeuse. La circonstance aggravante n'a donc pas été retenue.

La victime, qui garde des séquelles de ce drame, a pris la parole lors de l'audience. Elle a notamment remercié les prévenus pour les excuses formulées.

Le conducteur a écopé de 18 mois de prison avec sursis, 2000 euros d'amende et son permis a été annulé. Sa passagère, poursuivie pour non assistance à personne en danger, a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Des peines plus lourdes que les réquisitions pour l'homme, mais moins pour la femme.