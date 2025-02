Joueur passé à tabac, gaz lacrymogène dans le vestiaire : le match de rugby à Givors dégénère

Le 2 février dernier, une rencontre opposant les rugbymen ardéchois à ceux du SO Givors a fini en expédition punitive.

A l'initiative d'un joueur givordin, une vingtaine d'individus encagoulés ont tendu un guet-apens à l'un des membres de l'URAM. Ce dernier a été passé à tabac. Puis du gaz lacrymogène a été dispersé dans le vestiaire des visiteurs.

Le SO Givors a identifié puis radié à vie le joueur ayant appelé à la rescousse des jeunes de son quartier. Il s'agirait d'une vengeance préparée depuis septembre dernier, lors de la dernière opposition entre les deux équipes qui avait été houleuse sur le terrain.

La commission disciplinaire prend désormais le relais et le président du SO Givors devra s'expliquer sur cet épisode la semaine prochaine.

Dans un post sur les réseaux sociaux, le club a déjà réagi et condamné les agissements : "Nous souhaitons que la justice puisse faire son travail pour sanctionner très fermement les agissements de ces individus. Nous avons d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires pour exclure définitivement du club le joueur à l’origine de cet incident sans précédent. Nous allons également déposer une demande auprès de la ligue AURA pour qu’il soit radié et qu’il ne puisse plus évoluer sur un terrain de rugby à l’avenir. De tels comportements n’ont pas de place au sein de notre société et encore moins au sein de notre club. Le rugby est et doit rester un sport universel et cosmopolite et un lieu d’expression de la diversité".

Quant au joueur ardéchois roué de coups, Nathanaël souffre d'un traumatisme crânien selon le Progrès.