OQTF, liasse de billets, trafic de tabac : trois Kosovars interpellés près de Lyon

Ils étaient en train de s'échanger des sacs-poubelle à l'arrière de leurs véhicules place Henri-Barbusse.

Le contrôle des forces de l'ordre a permis de déterminer que l'un de ces trois ressortissants kosovars faisait l'objet d'une OQTF. Et de découvrir une liasse de billets de 700 euros sur l'un d'eux, ainsi que de nombreux paquets de tabac dans les sacs et les véhicules.

Au total, ce sont 17 cartouches de cigarettes et 352 paquets de tabac qui ont été saisis, soit une valeur marchande d'environ 10 000 euros.

Les deux suspects les plus âgés ont reconnu se prêter au commerce de tabac et devaient être jugés en cette fin de semaine. Le plus jeune d'entre eux a été laissé libre, c'est pourtant lui qui faisait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français.