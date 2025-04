Féminicide en présence d'enfants à Vaulx-en-Velin : le mari jaloux et violent écope de 25 ans de réclusion criminelle

Mise à jour avec le verdict : L'accusé a écopé de 25 ans de réclusion criminelle. L’autorité parentale lui a également été retirée.

Mise à jour lundi 31 mars 18h30 : Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, Jean-Louis C. a pris la parole en larmes, s'adressant directement à ses enfants en leur demandant pardon. Quelques minutes plus tard, l'avocat général Jean-Daniel Regnault a requis la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 30 ans et un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Selon lui, la préméditation ne fait aucun doute : "Si tu pars, tu meurs", aurait menacé l'accusé avant de passer à l'acte.

Le verdict est attendu dans la soirée.

Article initial vendredi 28 mars 6h00 : Ce vendredi s'ouvre à Lyon le procès aux assises d'un féminicide. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2022, Marie-Reine Cadet était tuée de plusieurs coups de couteau par son mari Jean dans leur appartement de Vaulx-en-Velin. Ce jour-là, trois de leurs cinq enfants étaient présents.

C'est l'un des fils de la victime, âgé de 12 ans, qui avait d'ailleurs appelé les forces de l'ordre, tandis que ses frères et soeurs âgés de 4 et 10 ans dormaient encore. Jean Cadet s'était déjà dénoncé, laissant un message à sa belle-soeur dans lequel il confessait son terrible geste.

Mari jaloux, violent, il n'acceptait pas que Marie-Reine, 36 ans, cherche à divorcer après 20 ans de vie commune. Il allait jusqu'à la suivre sur son lieu de travail, un hôtel où elle était femme de chambre.

Après s'être enfuit, le suspect s'était finalement rendu de lui-même au commissariat de Meyzieu. Il est depuis incarcéré à la prison de Lyon-Corbas.

Le procès se poursuivra lundi, avec un verdict espéré avant la soirée.