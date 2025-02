Une adolescente lyonnaise de 14 ans, battue et forcée à se prostituer en Seine-Saint-Denis

Une adolescente de 14 ans originaire de Lyon a été victime d’un réseau de prostitution en Seine-Saint-Denis, révèle Valeurs actuelles.

En janvier dernier, la jeune fille, identifiée sous le prénom d’Inès, a été droguée, battue et forcée de se prostituer sur les indications d’un proxénète, Isaac, qui gérait la situation depuis sa cellule de prison.

L’histoire commence sur les réseaux sociaux, où Inès rencontre Isaac. Après plusieurs mois de discussions, celui-ci lui propose de la rejoindre à Paris en lui envoyant un billet de train. Une fois arrivée, Inès est accueillie par un autre individu, B., âgé de 17 ans, qui la conduit dans un appartement à Aubervilliers.

Là, elle vit un véritable calvaire : contrainte de fumer du cannabis et de satisfaire six à sept clients par jour, elle subit des violences physiques et psychologiques. Poussée à avoir des rapports sexuels sans protection et interdite de contraception, la jeune fille est utilisée comme un objet de profit par ses tortionnaires.

Après six jours de souffrance, Inès a été conduite dans un autre appartement – cette fois-ci à Bagnolet – afin d'être contrainte de "travailler" pour un certain Yannis. L'adolescente réussit — malgré la surveillance — à alerter une amie qui prévient la police.

L’intervention des forces de l’ordre permet l’arrestation de B., et Isaac, le proxénète en prison, est également identifié comme un acteur clé du réseau.

La Lyonnaise a depuis été placée en foyer, tandis que l’enquête se poursuit pour démanteler ce réseau d’exploitation.

Le jeune proxénète, identifié sous l’initiale B., a été arrêté. Résidant en foyer, il est déjà bien connu des services de police pour une soixantaine de faits, incluant des vols et des infractions liées à la drogue. Il a expliqué lors de son interrogatoire avoir été rémunéré pour s’occuper d’Inès et entretenir des rapports sexuels avec elle.

Cependant, l’examen de son téléphone portable a confirmé son implication directe dans le réseau, ainsi que celle d’Isaac, le proxénète principal, qui orchestrait cette exploitation depuis sa cellule.