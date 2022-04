Une adolescente tuée à coups de couteau à Villeurbanne, le suspect âgé de 74 ans se suicide

Le corps sans vie d’une jeune fille de 12 ans a été découvert dans la soirée dans un appartement du quartier Ferrandière/Maisons Neuves à Villeurbanne. Selon le Progrès, l’adolescente aurait été tuée à coups de couteau dans un immeuble de la rue du 4 septembre 1797.

Le parquet de Lyon confirme ce jeudi matin le décès de l'adolescente suite à plusieurs plaies par arme blanche. L'occupant de l'appartement, un voisin de la famille âgé de 74 ans, où le corps "habillé" de la jeune fille a été découvert a été retrouvé dans la matinée "décédé par arme à feu en forêt de l'ouest lyonnais". Il était inconnu des services de police.

Les parents de la victime avaient signalé sa disparition ce mercredi en début d'après-midi.

Une enquête du chef d'homicide volontaire sur mineure de 15 ans est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a réagi dans un communiqué de presse : "Une jeune fille a été retrouvée assassinée dans un appartement du quartier des Maisons-Neuves à Villeurbanne. C’est un drame abominable et humainement insoutenable qui provoque sidération, effroi et incompréhension. J’adresse toute ma compassion et mes pensées les plus sincères à la famille de la victime et à ses amis".