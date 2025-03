Euroligue : l’ASVEL s’incline face au Maccabi Tel-Aviv et voit les play-in s’éloigner

L'ASVEL n’a pas su enrayer sa série noire en Euroligue. Opposée au Maccabi Tel-Aviv ce vendredi soir à la LDLC Arena, l’équipe de Pierric Poupet a concédé une cinquième défaite consécutive dans la compétition (95-102). Un revers qui la maintient à la 15e place, à quatre victoires de la 10e place qualificative pour les barrages.

Dans une enceinte partiellement fermée pour des raisons de sécurité, les 7 000 spectateurs présents ont assisté à une soirée frustrante. Le match avait pourtant bien commencé, mais les Villeurbannais ont rapidement dû faire sans Théo Maledon. Le meneur a quitté ses coéquipiers après seulement trois minutes, victime d’une luxation d’un doigt après une faute de Will Rayman. Privée de son leader offensif, l'ASVEL a laissé le Maccabi prendre le contrôle du match, encaissant un premier éclat dans le deuxième quart-temps (24-35, 13e).

Portée par Nando De Colo (20 points, 8 passes) et un sursaut d’adresse juste avant la mi-temps (51-53, 20e), l’ASVEL s’est accrochée. Mieux, elle est même passée devant au début du dernier quart (81-80, 33e) grâce à un tir longue distance de Paris Lee. Mais les erreurs défensives et les pertes de balle ont coûté cher en fin de rencontre. Malgré un panier plus la faute de Neal Sako (10 points, 11 rebonds) à une minute du terme, les Rhodaniens ont cédé sur un panier décisif de Jasiel Rivero, avant que Tel-Aviv ne scelle sa victoire aux lancers francs.

Avec ce revers, l'ASVEL voit ses espoirs de play-in s’amenuiser un peu plus.