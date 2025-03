Organisez votre séminaire ou teambuilding en participant à la Cycl'Aventure de Samoëns !

Participez à la Cycl'Aventure de Samoëns, un challenge Vélo Inter-Entreprise sportif et fédérateur qui se tiendra les 5 et 6 juin 2025 à Samoëns, dans le cadre du Vélo Vert Festival !

Facile d'accès (1h de l’aéroport de Genève, 30 min de la gare de Cluses), ce cadre exceptionnel allie nature, sport et moments de convivialité.

Un événement sur mesure pour les entreprises

La Cycl'Aventure est spécialement conçu pour les entreprises souhaitant renforcer l'esprit d'équipe à travers une aventure sportive et ludique.

Au programme :

Conférence inspirante et spectacle d’illusion pour débuter l’événement sur une note motivante

pour débuter l’événement sur une note motivante Cocktail pour échanger avec les autres participants et partenaires

pour échanger avec les autres participants et partenaires Sortie vélo nocturne "Noctambule" pour une aventure inédite

pour une aventure inédite Rencontre exclusive avec un champion cycliste , partage d’expérience et conseils

, partage d’expérience et conseils Parcours vélo en équipe , alternant défis et moments de convivialité

, alternant défis et moments de convivialité Cérémonie de remise des prix et photo de groupe pour clôturer cette aventure mémorable

Un cadre idéal pour renforcer la cohésion d'équipe

En plus de la Cycl'Aventure, le Vélo Vert Festival propose une multitude d'activités outdoor et d'animations, parfaites pour renforcer l'esprit d'équipe dans une ambiance dynamique et détendue.

Profitez d'un hébergement de qualité, d'une restauration locale savoureuse et d'un environnement naturel exceptionnel pour vivre une expérience inoubliable avec vos collaborateurs.

Inscrivez votre entreprise dès maintenant !

Ne manquez pas cette opportunité unique de souder vos équipes et de vivre un moment inoubliable. Réservez vos places dès aujourd’hui !

Rejoignez-nous à Samoëns en juin 2025 et offrez à votre entreprise un événement à la fois sportif, inspirant et convivial !