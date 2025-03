Lyon : interdiction de boire au robinet dans cette école où du plomb a été détecté

Une nouvelle école lyonnaise fait face à la présence de plomb et de nickel dans les robinets à disposition des enfants. Il s'agit du groupe scolaire Antoine-Charial dans le 3e arrondissement de Lyon.

Des prélèvements ont été réalisés le 20 février dernier sur place. Et les résultats sont sans appel : six points d'eau sont en non-conformité avec les seuils de plomb et nickel autorisés.

La Ville de Lyon prévoit de mener une purge qui devrait permettre un retour à la normale. En attendant cette opération dont la date n'a pas été fixée, des stickers "Je ne bois pas" ont été apposés sur les robinets concernés, pour inciter les enfants à ne pas consommer l'eau qui en sort. Les parents d'élèves ont également été informés pour qu'ils incitent également les écoliers à suivre ces consignes.

Près d'une dizaine d'écoles et de crèches de Lyon ont été dans une situation similaire ces dernières années, y compris des établissements flambant neufs comme l'école Wangari-Maathai dans le 7e arrondissement ou Eugénie-Brazier dans le 2e.