Lyon : SmackDown, le catch de retour à la LDLC Arena

Avec Cody Rhodes sur le ring ce fut un succès sans précédent l’année dernière.

La WWE, qui organise les plus grands évènements de catch principalement aux Etats-Unis, était venue à Lyon les 3 et 4 mai 2024. C’était la première fois qu’un épisode de SmackDown et un événement de Backlash prenaient place entre Rhône et Saône.

Et le succès fut fou, l’ambiance enflammée, avec 11 000 spectateurs qui ont fait trembler la LDLC Arena à chacune de ces soirées. Ces deux évènements sont d’ailleurs devenus les plus rentables de l’histoire de la WWE. Sur les réseaux sociaux, les vidéos des chants et applaudissements du public lyonnais avaient choqué les Américains, peu habitués à une telle ferveur.

De retour à Lyon puis à Paris

Alors fans, catcheurs et organisateurs attendaient avec impatience le retour de la WWE à Lyon. Ce sera donc le 29 août prochain pour une deuxième année consécutive qu’une nouvelle soirée SmackDown sera organisé à la LDLC Arena de Décines. Comme l’année dernière Cody Rhodes devrait monter sur le ring cet été. La billetterie n’est pas encore ouverte, mais vous pouvez créer une alerte.

Après cette soirée à Lyon, direction Paris La Défense Arena pour deux autres soirées. Clash in Paris se tiendra le 30 août, puis un épisode de Raw le lendemain.