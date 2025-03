Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas devant la justice au printemps au sujet de la LDLC Arena

En attendant, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas vont se retrouver au tribunal au printemps.

Car la Ville de Lyon du premier a mis des bâtons dans les roues de la LDLC Arena du second.

En effet, selon Lyon Capitale, la mairie n'a pas apprécié voir l'ancien directeur de la Halle Tony-Garnier Thierry Téodori prendre sa retraite en 2021 et se mettre au service de Jean-Michel Aulas et d'OL Groupe quelques semaines plus tard pour organiser le lancement de sa salle de concerts décinoise. Un poste de consultant culturel qui avait même été annoncé dans les médias via un communiqué de presse.

La Ville de Lyon aurait alors saisi le procureur de la République et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, estimant que Thierry Téodori aurait dû demander l'avis de cette dernière avant de passer du public au privé. Un pantouflage présumé passé en dehors du radar de la HATVP, non saisie par l'intéressé.

Et le règlement de comptes ne s'arrête pas là puisque les écologistes ont également signalé à la justice que l'ancien patron de la Halle Tony-Garnier travaillait avec une société de production qui a produit des spectacles passés par la salle de Gerland. Un mélange des genres qui poussera Thierry Téodori à plaider coupable face aux juges d'ici quelques semaines.