OL Groupe : Thierry Téodori est le nouveau consultant culturel

S’il n’ira pas en pointe avec Alexandre Lacazette, l’ex directeur va devenir consultant culture et concert. Thierry Téodori est un habitué des concerts puisqu’il il a déjà pu travailler sur la scénographie des Pink Floyd, Mylène Farmer ou encore de Zazie. Le président du groupe Jean-Michel Aulas espère "franchir un nouveau cap et offrir des évènements et concerts inoubliables". Quant au nouveau consultant, il veut "insuffler une identité artistique forte, innovante et agréable".



Une venue pour un nouveau projet

Cette arrivée est en étroite connexion avec la construction de la LDLC Arena qui devrait se terminer fin 2023. Placée en face du stade, la salle devrait accueillir 12 000 à 16 000 personnes pour 100 à 120 évènements annuels. Les matchs d’Euroleague de basket auront également lieu dans l’enceinte, mais l’ASVEL jouera tous ses autres matchs dans l’Astroballe. L’OL Groupe tient à rappeler qu’il "s’agit d’une nouvelle offre qui n’a pas vocation à concurrencer celles qui existent déjà" et "qu’aucune salle de ce type n’existe pour l’instant sur la Métropole de Lyon".