Près de Lyon : la construction de la LDLC Arena a débuté

Le chantier de la salle a démarré cette semaine avec au programme la préparation du terrain désaffecté où l'infrastructure verra le jour.

"Ce chantier s’inscrit dans une démarche durable. Une attention particulière a été portée dès la conception pour qu’il puisse être écologiquement neutre (compensation, recyclage des matières…)", peut-on lire sur le site internet de l'OL Vallée.

La LDLC Arena, fruit de la collaboration entre l’OL Groupe et l’entreprise de high-tech LDLC, sera le théâtre d’une soixantaine de concerts par an.

Mais le projet ne s’arrête pas là, car seront également prévus des matchs de l’Euroleague de basket, des séminaires et salons professionnels de grande ampleur, mais également des compétitions sportives (notamment d’e-sport).

Attendu pour fin 2023, ce complexe, desservi par le tramway T7, devrait accueillir 100 et 120 événements par an, avec une jauge comprise entre 12 000 et 16 000 personnes.