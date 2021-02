Le pôle de loisirs de l’OL Vallée livré : à quand l’ouverture ?

C’est fait ! Le constructeur a livré le pôle de loisirs d’OL Vallée à Décines-Charpieu à la SCI Too Fun Parc. "Ce programme commercial de 23 250 m2 accueille 17 enseignes dont un complexe multisports, un bowling, un surf park, des terrains indoor de foot, padel et badminton, une salle de café-théâtre, de nombreuses activités de divertissement (escape game, réalité virtuelle, etc.) ainsi qu’une dizaine de bars et restaurants", explique VINCI Immobilier qui dévoile des photos des quatre bâtiments.

Ce pôle de loisirs, dont la construction avait débuté à l’été 2018, fait partie du projet d’OL Vallée de Jean-Michel Aulas comprenant également un hôtel 3 étoiles (le Kopster de Jean-Claude Lavorel), un pôle médical et des immeubles de bureaux.

On retrouvera notamment au sein du pôle de loisirs 9 restaurants (American City, Ninkasi, O Planete, Au Fût et à mesure, Brut Butcher, Garrison Tavern & UNI, Salad Rit, B Chef, Boulangerie Maison Hénon) ainsi que 8 enseignes de loisirs, sport et culture : Exalto (trampoline, funclimb, escape game, parcours Ninja…), City Surf Park, l’Appart Fitness… Soit 2500 visiteurs attendus chaque mois (hors période de crise sanitaire) selon les dernières estimations.

Si la livraison est désormais actée, reste à savoir quand ces premiers visiteurs pourront s’y rendre. La crise sanitaire a eu raison de l’ouverture prévue début février. C’est d’ailleurs l’évolution de la pandémie de Covid-19 qui devrait déterminer l’ouverture prochaine des lieux.