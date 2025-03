Région Auvergne-Rhône-Alpes : les groupes de gauche opposés à la dissolution de groupes d'ultras de l'ASSE

Dans un communiqué commun, écologistes, socialistes, insoumis, communistes et radicaux de gauche se prononcent contre la dissolution des groupes de supporters de l’AS Saint-Étienne visés par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur veut en effet s'en prendre aux Magic Fans et Green Angels.

"Assimiler les supporteurs ultras à des fauteurs de troubles est une vision erronée et dangereuse, qui risque de déstabiliser encore plus les tribunes et d’attiser des tensions inutiles. Les Magic Fans et les Green Angels ne sont pas seulement des groupes de supporteurs : ils incarnent des valeurs de solidarité, d’entraide et d’engagement associatif. À travers des actions caritatives, du soutien aux personnes en difficulté et leur participation active à la vie locale, ils démontrent que le football est bien plus qu’un simple spectacle, mais aussi un vecteur de lien social", défendent les conseillers régionaux.

Selon eux, "s’attaquer à ces groupes, c’est affaiblir cette dynamique positive et compromettre la richesse culturelle des tribunes".

Les élus de gauche appellent à rejoindre la manifestation prévue ce samedi 12h place Jean Jaurès à Saint-Etienne : "Nous serons aux côtés des supporteurs pour défendre leur droit à exister et à vivre leur passion dans le respect des règles et la sécurité des personnes".