Métropole de Lyon : le Festival des Métiers du Prendre Soin revient pour une troisième édition

Face à la pénurie de professionnels dans les métiers du soin et de l’accompagnement, la Métropole de Lyon a décidé d’agir. En partenariat avec la MMI’e, France Travail, les Missions Locale et CAP Emploi, elle organise pour la troisième fois, le Festival des Métier du Prendre Soin.

L’événement a pour objectif de sensibiliser, informer et recruter autour de l’aide à domicile, de la petite enfance, de l’accompagnement des personnes âgées... Le recrutement devient primordial avec 140 000 temps plein qui devront être pourvus en France d’ici 2030. Durant le festival des découvertes métiers, des échanges avec des professionnels, des expériences immersives et des opportunités concrètes d’emploi et de formation seront organisés.

Pour le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard : "Répondre à la pénurie de professionnels du Prendre Soin est une urgence. Le manque de professionnels dans ce secteur impacte directement la qualité de vie des plus vulnérables".



Pendant deux semaines, l’événement s’adressent à tous publics. En effet, du 31 mars au 4 avril, la semaine sera dédiée au grand public, notamment aux chercheurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle. Alors que, du 7 au 11 avril, la semaine sera dédiée aux collégiens et aux lycéens. Elle leurs permettra de découvrir ces métiers.



Les visiteurs pourront notamment participer à des animations immersives, telles que des réalités virtuelles pour découvrir le quotidien des soignants, des simulations de vieillissements et de tremblements et des ateliers de gestes professionnels.