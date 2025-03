La secrétaire endettée détournait les chèques, un trou de 41 000 euros dans la trésorerie de cet avocat

La secrétaire avait pris l'habitude de détourner les chèques des clients, jusqu'à ce que son employeur découvre le pot aux roses et porte plainte.

Entre temps, la secrétaire avait quitté le cabinet et avait déménagé dans le Beaujolais. L'enquête l'avait toutefois retrouvée à Lacenas et conduite devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour répondre de faits d'abus de confiance.

Face aux juges caladois il y a quelques jours, la quinquagénaire a reconnu les faits. Dans une situation financière critique et endettée jusqu'au cou à hauteur de quasi un demi-million d'euros, elle n'avait pas résisté à la tentation de détourner des chèques dont l'ordre n'avait pas été renseigné par le client de son avocat.

Au total, elle avait détourné plus de 41 000 euros. Ce qui lui a valu 10 mois de prison avec sursis et l'obligation de rembourser sa victime.

Toujours secrétaire mais désormais dans le Rhône, elle devra également verser 2800 euros à l'avocat varois au titre du préjudice moral et des frais de justice.