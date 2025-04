Lyon : jugement attendu ce mardi pour l'influenceuse Sofia Benlemmane, dans un contexte tendu avec l'Algérie

L'influenceuse franco-algérienne était poursuivie pour avoir menacé de mort sur les réseaux sociaux des opposants au régime algérien.

Le parquet avait requis un an de prison avec sursis contre la femme de 54 ans, actuellement sous contrôle judiciaire.

Un jugement qui sera scruté de très près à cause du contexte de vives tensions entre la France et l'Algérie. Si Sofia Benlemmane ne risque pas l'expulsion, elle est une figure de la communauté franco-algérienne avec plus de 350 000 personnes qui la suivent et pour beaucoup la soutiennent, y compris dans ses propos injurieux.

Lors de l'audience du 18 mars, cette femme sans emploi avait indiqué que "(ses) mots avaient dépassé (ses) pensées".

"Sans le contexte politique du moment, elle ne se serait jamais retrouvée devant un tribunal", avait abondé son avocat Me Frédéric Lalliard.

Pour rappel, Sofia Benlemmane n'est pas inconnue du grand public. En 2001, elle faisait partie des individus qui avaient envahi la pelouse du Stade de France lors du fameux match amical entre la France et l'Algérie.

Du côté de la crise diplomatique, l’Algérie a exigé ce lundi le départ de 12 agents de l’ambassade de France, dont certains sont des fonctionnaires du ministère français de l’Intérieur, leur donnant 48 heures pour quitter le territoire algérien. Le ministre français des Affaires Etrangères a évoqué une position "très regrettable", promettant que l'expulsion de ses ressortissants "ne sera pas sans conséquence".