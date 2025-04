Attaques contre des prisons et des surveillants pénitentiaires : coup de filet à Lyon, plusieurs interpellations ce lundi

Selon plusieurs médias nationaux, une vingtaine de personnes ont été interpellées à Lyon, mais aussi à Bordeaux, Marseille et en région parisienne.

La DGSI et la SDAT ciblaient des individus soupçonnés d'avoir agi ces dernières semaines sur ordre du gang de la DZ Mafia et au sein du collectif "Défense des droits des prisonniers français" (DDPF).

Dans la région lyonnaise, les prisons de Corbas, Villefranche-sur-Saône et Saint-Quentin-Fallavier avaient été ciblées, notamment par des tags et des dégradations de véhicules de personnel. Dans le Nord-Isère, la maison d'une surveillante pénitentiaire avait été incendiée et criblée de balles.

Les gardes à vue de cette vingtaine de suspects pourront durer jusqu'à 96 heures. L'enquête du parquet national antiterroriste est ouverte pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de crime contre les personnes", "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "dégradation ou détérioration en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes".