Saccage des locaux de 6e Sens Immobilier à Lyon le 1er-Mai : le casseur italien à nouveau laissé libre, cette fois sous contrôle judiciaire

Soupçonné d'avoir pris part activemment au saccage du siège de 6e Sens Immobilier en marge de la manifestation du 1er-Mai à Lyon, l'homme de 33 ans devait être enfin jugé ce mercredi.

Mais ses avocats ont demandé et obtenu un délai pour préparer sa défense. En acceptant la requête, les juges ont fixé une nouvelle date d'audience au 26 juin prochain.

Et Marco P. a pu ressortir libre du tribunal, sous contrôle judiciaire. Une mesure qui est censée permettre de le garder dans les parages durant plus d'un mois et demi, et éviter qu'il ne s'enfuit en Italie.

Pour rappel, cet Italien est au centre d'un imbroglio dont la justice française a le secret.

Interpellé jeudi lors de la manifestation en compagnie d'une autre Italienne également soupçonnée d'avoir détruit du mobilier urbain, Marco P. avait été incarcéré jusqu'à lundi, date de la première audience en comparution immédiate. Mais sa défense avait pointé du doigt un vice de forme dans le dossier, des pièces étant manquantes.

Les juges avaient donc été obligés de laisser repartir libres les deux Italiens, sans grand espoir de les revoir. C'était sans compter la détermination du parquet de ne pas voir filer Marco P., qui avait été interpellé immédiatement à la sortie du tribunal, dans le but d'être bien jugé mercredi. Date à laquelle ses avocats l'ont donc à nouveau fait sortir, dans l'attente d'une troisième audience, la dernière en première instance, le 26 juin...