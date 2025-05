Les mairies d’arrondissement de Lyon vous reçoivent très bien selon un sondage

Dans un communiqué publié cette semaine, la Ville de Lyon a dévoilé les résultats de l’enquête "à votre écoute", menée par la Mission Evaluation et Prospective, sur la qualité d’accueil des mairies d’arrondissement. Ces dernières servent notamment à effectuer des démarches administratives et interviennent dans les équipements de proximité, les stationnements ou encore les logements sociaux.

97% des usagers satisfaits de l’accueil

À l’issue de l’enquête réalisée par la municipalité entre juillet et octobre 2024, 97% des personnes interrogées se disent satisfaites de l’offre de service proposée dans les mairies. Plus précisément, 75% d’entre eux sont "très satisfaits" et 22% sont "assez satisfaits".

La disponibilité des agents et le temps accordé aux usagers sont particulièrement appréciés avec 89% de taux de satisfaction, tout comme l’orientation vers le bon interlocuteur (86%), les conditions d’accueil et l’amabilité des employés (77%).

De quoi apporter de l'eau au moulin de ceux qui considèrent qu'il faut donner plus de pouvoirs aux arrondissements dans le cadre de la loi PLM ?

Par le biais de ces questions, les habitants ont formulé quelques demandes. La Ville de Lyon a donc mis en place un plan d’actions autour de trois grands points : l’amélioration des services par le biais d’un réseau professionnel des agents d’accueil, d’une plateforme téléphonique nommée "Lyon en direct" et la création de postes de coordinateur "espaces et bâtiments" ; l’amélioration des accès aux droits grâce à une médiatrice de la Ville qui exerce dans les 9 mairies d’arrondissement ; l’amélioration de la vie citoyenne avec la mise en à disposition de 100 000 euros annuels pour financer les projets d’associations locales.