Près de Lyon : le collectionneur se faisait livrer des armes à domicile, il écope de prison ferme

Il lui était reproché d'avoir empilé les armes à son domicile et dans le bureau de son entreprise, malgré une interdiction de détention.

Les forces de l'ordre s'étaient intéressées à son cas lorsqu'en mars dernier, les douanes avaient intercepté un colis en provenance des Etats-Unis qui contenait des pièces d'arme de catégorie B.

Le trentenaire collectionneur a expliqué aux juges caladois que ce colis était un cadeau envoyé par un ami et qu'il n'avait pas été prévenu à l'avance de son contenu.

Une version qui a partiellement convaincu le tribunal. Car sur les 9 mois de prison ferme réclamés par l'avocat général, le Thizerot a écopé de 6 mois qu'il effectuera sous bracelet électronique. Il doit également s'acquitter d'une amende douanière de plus de 9000 euros et a l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Son arsenal, estimé à plus de 8500 euros, a été saisi.