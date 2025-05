Près de Lyon : un homme jugé pour avoir réclamé une fellation à son apprenti de 17 ans

Un apprenti d’une entreprise de BTP de Saint-Priest (Rhône) a vécu un moment traumatisant. L’adolescent, âgé de 17 ans, avait demandé à son patron de l’aider dans les travaux de la maison de ce dernier, située à Coubladour (Haute-Loire) pour engranger de l’expérience.

En fin de soirée, le chef de chantier d’une trentaine d’années avait invité son apprenti à boire quelques verres d’alcool avant d’aller se coucher. Puis, l’homme lui avait proposé d’aller dans son jacuzzi, puis de procéder à des fellations mutuelles.

Pris de panique, le jeune homme avait immédiatement appelé sa petite amie, qui était alors venue le chercher avec son père. Malgré les excuses de son patron, l’adolescent avait déposé plainte.

Six mois de prison avec sursis

Présent à la barre du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay ce mardi, le chef de chantier de 34 ans, pacsé depuis 2015, s’est excusé à de nombreuses reprises. Les accusations de la victime n’auront pas suffi, puisque les juges ont considéré que les faits de corruption de mineur n’étaient pas caractérisés.

En revanche, le patron san-priod a écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir incité un mineur à consommer de l'alcool et 1400 euros à verser à son apprenti pour le préjudice moral et les frais de procédure.