Le cimetière de la Guillotière bientôt plus vert : la Ville de Lyon investit près d’un million d’euros

La Ville de Lyon engage un important chantier de renaturation au cimetière de la Guillotière, pour un montant estimé à près de 900 000 euros. Objectif : désimperméabiliser, planter et expérimenter un "carré naturel", une première à Lyon.

Avec ses 22 hectares et ses 40 000 tombes, le cimetière de la Guillotière, réparti entre les 7e et 8e arrondissements, est le plus vaste de Lyon. Dans un communiqué diffusé ce mois-ci, la municipalité annonce un projet de transformation majeur, porté par une enveloppe budgétaire de près de 900 000 euros.

Ce programme s’inscrit dans la continuité de la politique écologique de la Ville : "Ce projet de renaturation [...] s’inscrit dans la volonté municipale d’étendre le potentiel écologique du parc Blandan, afin de créer une trame verte propice à la biodiversité, à la promenade, à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, et à la mise en valeur du patrimoine culturel".

Concrètement, la Ville prévoit : la création de deux nouvelles entrées dans les cimetières ancien et nouveau, la désimperméabilisation des allées, avec la plantation de plus de 40 arbres. Mais aussi, une promenade piétonne dans le cimetière ancien, pensée pour être "fraîche, patrimoniale et accessible à tous", et surtout, l’expérimentation d’un "carré naturel" dans le nouveau "cimetière vert".

Ce dernier point constitue une innovation funéraire à Lyon. "Le carré naturel permettra - d'ici à la rentrée 2025 - aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui le souhaitent, d’être inhumés dans une prairie, avec un impact environnemental limité", indique Laurent Bosetti, adjoint au maire délégué à la politique funéraire.

À terme, le projet entend transformer les cimetières minéraux en véritables refuges urbains pour la faune et la flore. "La végétalisation, les espaces favorables à la biodiversité sont bénéfiques partout dans la ville ; et les cimetières ne sont pas des exceptions", souligne de son côté Gautier Chapuis, adjoint à la végétalisation.

Si les Verts restent aux commandes en 2026, les autres cimetières auront droit, eux aussi, à leur coin de verdure... À la Guillotière, le chantier doit se boucler en février 2026.