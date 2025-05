Venez découvrir le Massif du Sancy, au cœur de l’Auvergne, l’endroit de tous les possibles !

Des panoramas à couper le souffle

Le Sancy, terre de volcans, vous offre les plus beaux panoramas à 360°, accessibles via des randonnées menant aux spots des plus beaux paysages.

Souvent comparé à une île, le Sancy domine plateaux et reliefs plus vallonnés. La situation idéale pour des panoramas ouverts jusqu'à l'horizon !

Découvrez 10 sites offrant des balcons exceptionnels sur le paysage.

Les sommets du Massif du Sancy sont d’anciens volcans d'Auvergne, considérée comme LA région des volcans en Europe. Le Sancy constitue la région volcanique la plus complexe du Massif Central, offrant ainsi une grande diversité de paysages, parfait pour varier les plaisirs lors de vos randonnées et en découvrir plus sur le volcanisme en Auvergne.

Des lacs et des cascades hérités du volcanisme

Façonnés par l’activité volcanique, les lacs et les cascades sont nombreux dans le Massif du Sancy.

On retrouve l'incontournable Lac Pavin à Besse, lac de cratère mais aussi le Lac de Guéry, lac le plus perché en altitude avec vue plongeante sur la vallée ! Le Lac Chambon est idéal pour les familles. Parsemé d’îlots, il est idéalement aménagé pour la baignade, les activités nautiques et la pêche. Et bien d’autres lacs qui méritent le détour !

Venez également découvrir de magnifiques cascades ! Idéales pour des randonnées rafraîchissantes, ces merveilles de la nature mettent toute la famille d’accord.

On retrouve la plus emblématique, la Grande Cascade au Mont-Dore, l’une des plus hautes d’Auvergne ! Mais partout dans le Sancy, des balades et randonnées permettent également de dénicher une quinzaine d'autre cascades plus secrètes… À l'automne, vous apprécierez vous balader jusqu'aux cascades de Pérouse ou de la Barthe en marchant entre prairies et forêts sous les couleurs d'automne !

Des activités pour tous les âges et tous les goûts

Terre de nature préservée et de grands espaces, le Sancy se prête à merveille à tous les loisirs et les sports de plein air.

Une randonnée, une sortie en VTT, une descente en tyrolienne, une étape du Tour de France à vélo, de la luge d’été, un peu de natation et même de la montgolfière ! Un large choix pour toutes et tous !

Venez en famille et découvrez les pistes au trésor estivales de Tibou dans les stations labellisées Famille Plus ! 7 mini balades à faire en famille, pour aider Tibou à trouver les trésors cachés du Massif du Sancy ! Allez vite dans un des bureaux de tourisme, il y a un cadeau à la clé !

Disponible uniquement du printemps à l'automne.

Des bâtiments riches en histoire

Le Sancy c’est un voyage dans le temps… Depuis plus de 2 000 ans, les villes et villages du Massif du Sancy entretiennent avec soin leur patrimoine historique, architectural et culturel, témoin des périodes gallo-romaine, médiévale, Renaissance et Belle Époque.

Vestiges ou édifices remarquables, bourg médiéval ou ville thermale, art roman ou art-déco, chapelles et sanctuaires : les témoignages de l’Histoire sont nombreux. Fermez les yeux et laissez-vous guider !

Partez à la découverte des Thermes du Mont-Dore, somptueux établissement thermal, des sources aux soins en passant par l’architecture. Ce bâtiment classé en partie monument historique, a été édifié entre 1817 et 1823 sur l’emplacement même des thermes romains.

Horizons Arts-Nature en Sancy : un événement d’art contemporain au cœur de la nature

Au cœur de l'Auvergne, le Massif du Sancy met en avant son immense richesse naturelle, à travers les yeux d’artistes. Des œuvres monumentales issues d’artistes de plusieurs pays, accessibles 7j/7 et 24h/24, de juin à septembre.

10 œuvres implantées en pleine nature à découvrir au gré de balades artistiques. À chacun son rythme !

