Près de Lyon : le Département du Rhône annonce financer une grande partie de la déviation à Saint-Laurent-de-Chamousset

Depuis janvier, des travaux ont lieu à Saint-Laurent-de-Chamousset, une commune située dans les Monts du Lyonnais. Ceux-ci ont pour objectif d’aménager une déviation entre les routes départementales 81 et 4, afin d’empêcher les poids lourds de circuler dans le centre-ville pour sécuriser la traversée du bourg.

La nouvelle déviation sera équipée d’une piste cyclable et d’une voie piétonne sur un peu plus d’un kilomètre, jusqu’au centre-ville. La mise en service de cette portion de route est prévue pour la fin du mois de juillet 2025. Dès l’automne prochain, plusieurs arbres et haies seront plantés le long de la voie.

Au sein d’un communiqué paru ce lundi 2 juin, le Département du Rhône a annoncé sa participation au financement total du projet. Sur les 2,1 millions d’euros estimés, il en apportera 900 000 euros.