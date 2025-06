Près de Lyon : un maire d’une commune blessé en tentant d’arrêter l’installation de gens du voyage sur son stade

Ce lundi après-midi, près de 200 caravanes sont introduit aux portes de la petite commune d’Anthon en Isère. Opposé à l’installation de ces derniers sur le terrain de football de son village, le maire, Cédric Camp, a tenté de bloquer la venue des gens du voyage, en vain.

Ces derniers ont non seulement réussi à s’installer sur la pelouse du stade en fracturant la clôture, mais s’en sont également pris physiquement à l’élu mécontent. Au sein de nos confrères du Dauphiné Libéré, le maire d’Anthon a expliqué s'être allongé sur le sol pour empêcher les caravanes de passer. Ce qui a poussé les gens du voyage à se saisir de l'édile et à le projeter plus loin. "En tombant, je me suis écorché le bras et la main sur la clôture", se plaint Cédric Camp.

Le maire a un poignet foulé et des contusions sur les côtes. Le médecin lui a prescrit 15 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

À noter que ce n’est pas la première fois que le maire d’Anthon fait face à ce problème. En juin 2024, des gens du voyage avaient déjà tenté de s’installer sur le stade du village nord-isérois.