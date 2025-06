Cyclisme : le Critérium du Dauphiné devient le Tour Auvergne-Rhône-Alpes

"C’est un moment historique", déclare Fabrice Pannekoucke. L’annonce a été faite ce lundi 16 juin, au lendemain de l’arrivée de l’édition 2025, lors d’une conférence de presse organisée par la région en présence de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et Bernard Thévenet, ancien coureur et actuel directeur de la course.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes voit dans cette évolution de "naming" un symbole fort : "Notre territoire est une terre de cyclisme. Cette course en est un vecteur populaire, patrimonial et touristique."

Le nouveau nom vise aussi à donner une portée plus large à une course longtemps associée au journal Le Dauphiné Libéré. "Ce n’est plus un territoire restreint, mais une épreuve qui reflète toute notre région", a souligné Bernard Thévenet, sans cacher son attachement à l’histoire de l’épreuve.

Avec près de 10 millions de téléspectateurs dans 190 pays et 26 diffuseurs, l’événement gagne en visibilité. Christian Prudhomme le résume ainsi : "Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c’est déjà une réalité. Il reste plus que jamais une étape essentielle avant le Tour de France."

Le soutien financier de la région sera renforcé avec un budget total de 600 000 euros par an sur quatre ans, avec notamment un nouveau logo pour la course intégrant celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Quant à une présence future de Lyon ou du Rhône dans le parcours ? Si les tensions passées entre la Région et la municipalité écologiste de Lyon peuvent nourrir quelques doutes au vu de l'importance qu'a pris la collectivité dans cette épreuve, Christian Prudhomme affirme que "Grégory Doucet s’intéresse à certaines de nos épreuves". De son côté, Fabrice Pannekoucke assure qu’il n’y aura "pas d’exclusion".