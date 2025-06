Le Critérium du Dauphiné passe près de Lyon ce jeudi : découvrez le parcours

Les coureurs s'élanceront de Saint-Priest pour rallier Mâcon.

L'Est lyonnais sera particulièrement sillonné. Car le départ fictif de l'étape de la course cycliste se fera d'abord à 12h35 avenue Jean-Jaurès à Saint-Priest.

Les coureurs rejoindront ensuite Chassieu et Genas, avant de revenir à Saint-Priest pour le véritable départ de l'étape qui se fera sur la D606.

Cette fois, le cortège se rendra à Pusignan où il devrait arriver aux alentours de 13h. Il franchira ensuite les limites du Rhône pour rejoindre l'Ain et remonter vers le nord direction les Dombes puis Mâcon.

A noter que les coureurs seront accessibles à Saint-Priest dès 11h25 et jusqu'à leur départ fictif une heure plus tard.

Ce mercredi, la 4e étape, un contre-la-montre, avait été remporté par Remco Evenepoel.

