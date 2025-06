Près de Lyon : il roulait avec 1,8mg/l d'alcool et des enfants avec lui, sa voiture part en tonneaux

Ce jour-là, il avait pris le volant dans le Beaujolais avec sa petite sœur et leur neveu. Sauf que l'individu était ivre, avec 1,8mg/l d'alcool par litre d'air expiré et pilotait un véhicule non assuré.

Et ce qui devait arriver était arrivé : un violent accident à hauteur de Blacé, avec une voiture qui part en tonneaux et les trois occupants blessés.

Près de trois ans plus tard, l'automobiliste était jugé à Villefranche-sur-Saône. Si sa famille ne s'est pas retournée contre lui et n'avait pas porté plainte, il devait tout de même répondre de ses actes devant les juges caladois.

D'autant que le jeune Rhodanien de 24 ans est un habitué des délits routiers, avec déjà cinq condamnations à son actif et deux retraits de permis, dont un survenu après le fameux accident de 2022...

Un tableau de chasse qui n'a pas joué en sa faveur, le tribunal lui a administré une peine de 6 mois de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique, ainsi qu'une amende de 750 euros pour l'absence d'assurance.