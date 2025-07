Lyon : une cérémonie et un village place Bellecour pour la Fête nationale

Lyon organise le traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Ce qu’il faut savoir sur la cérémonie.

Rendez-vous place Bellecour ce lundi 14 juillet. A l’occasion de la fête nationale, une cérémonie est organisée afin de célébrer cet événement avec tous les Lyonnais. De 10h à 11h, plusieurs moments forts sont prévus : une prise d’armes avec remise de décorations suivie d’un défilé des troupes à pieds composé de 14 unités, soit 540 personnels issus de différents corps, tels que l’armée de Terre, l’armée de l’Air et de l’Espace, la gendarmerie, ou encore le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Toutes les troupes seront aux ordres du colonel Philippe Chauvel, de l’état-major de la zone de défense et de sécurité de Lyon.

Les horaires de la cérémonie et du village

Les Lyonnais pourront se rendre dès 9h au moment de l’ouverture des stands de présentation et exposition de véhicules. La cérémonie débutera ensuite à 10h avec une parade de la musique de l’Artillerie à 10h30 et un défilé des troupes à pied à 10h45. La fin de la prise d’armes est prévue pour 11h. Mais le village de la défense et de la sécurité restera ouvert jusqu’à 14h30 avec la présentation statique de véhicules des Armées et des forces de sécurité intérieure.

De nombreux stands de recrutements seront présents sur place. Il sera possible de rencontrer des militaires qui expliqueront les différentes missions des armées françaises ainsi que le matériel militaire. La police nationale, ainsi que la police municipale répondront également présent avec un village des recruteurs. Des conseillers présenteront les unités existantes sur le territoire lyonnais.