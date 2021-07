Lyon : Grégory Doucet voulait le retour de la Patrouille de France pour le 14 juillet, mais elle n'était plus disponible

Un refus catégorique de la part du maire écologiste alors fraîchement élu depuis deux semaines, Grégory Doucet.

LyonMag avait révélé à l'époque que l'édile ne souhaitait pas provoquer d'importants rassemblements en pleine crise sanitaire. Une raison qui n'avait pas convaincu de nombreux Lyonnais déçus de ne pas pouvoir profiter de ce passage furtif mais à la portée symbolique forte.

Notre rédaction est en mesure de rendre publique une nouvelle indiscrétion concernant cette fois le 14 juillet de cette année 2021. Outre le défilé militaire accueilli place Bellecour ce mercredi plutôt que dans le 6e arrondissement, Grégory Doucet avait changé d'avis concernant la Patrouille de France. Et avait donc sollicité l'armée il y a quelques mois pour que les Alphajets soient de retour au-dessus de la capitale des Gaules et puissent déverser leur panache de fumée bleu-blanc-rouge.

Mais cette fois, ce fut au tour des militaires de décliner la proposition. La Patrouille de France ayant été déjà réservée pour survoler un autre territoire, en l'occurrence Paris, elle ne pouvait donc se rendre à Lyon...

On oublie tout et on se retrouve en 2022 ?