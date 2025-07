Près de Lyon : l'automobiliste veut laisser passer le Samu, panique, fait une mauvaise manoeuvre et finit sur le toit

C'est la triste mésaventure arrivée à un automobiliste sur la D337 dans le Beaujolais ce mercredi à la mi-journée.

A hauteur de Belleville-en-Beaujolais, il a vu arriver dans son rétroviseur un véhicule du Samu et a opéré une manœuvre pour lui permettre de le doubler. Mais dans un élan de panique, il s'est trop déporté et sa voiture s'est renversée et a fini sur le toit.

Les secours l'ont donc pris en charge et hospitalisé pour une grave blessure à la main.