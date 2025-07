Lyon : une enquête ouverte après l'attaque d'un équipage de police rue de la Ré

On y voit, le soir du 14 juillet, un équipage de police fuir la rue de la République à Lyon à cause d'une foule hostile voire violente. Et tout particulièrement un jeune individu qui force les fonctionnaires à rentrer dans leur véhicule et quitter les lieux. L'homme s'en prend ensuite à la voiture à grands coups de pied et de poings.

Une enquête a été ouverte pour identifier l'individu dont le visage est parfaitement visible à la fin de la vidéo.

"Ils ont tout notre soutien", a annoncé la préfète du Rhône Fabienne Buccio, estimant que la patrouille de police secours visée est intervenue "avec beaucoup de sang-froid" "face à des centaines d'individus".

Et de rappeler qu'aucune dégradation notable n'a eu lieu en Presqu'île le soir du 14 juillet, tandis que 22 interpellations avaient lieu tout le week-end dans l'agglomération.