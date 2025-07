Près de Lyon : Le Relais déverse plus d’une tonne de vêtements dans une zone commerciale pour protester contre le traitement des habits en fin de vie

Dans la matinée, environ une tonne de vêtements et de chaussures a été déposé sur le parking de l’enseigne Kiabi. Chose plus étonnante encore, il s’agissait d’une opération coup de poings menée par la référence en matière de collecte et de réutilisation du textile en France, Le Relais. Et ce, contre l’enseigne de prêt-à-porter.

"L’éco-organisme de la filière textile censé financer le recyclage textile (Refashion) ne couvre pas les coûts réels du tri. Les marques comme Kiabi, Décathlon ou Okaïdi… metteurs en marché, profitent du système sans assumer leurs responsabilités. Les marques de la fast fashion produisent des vêtements de plus en plus bas de gamme, en très grandes quantités, à bas prix. Cette surproduction génère une explosion de déchets textiles, souvent non réutilisables, que les metteurs en marché refusent de prendre en charge. Ils externalisent ainsi les coûts sociaux et environnementaux de leur modèle économique aux acteurs de terrain. Résultat : la collecte s’effondre, les vêtements s'accumulent sans exutoire, et des emplois solidaires sont menacés. Nous refusons que l’économie circulaire devienne un champ de ruines", indique Le Relais.

À noter que Givors n’est pas la seule commune touchée par l’opération coup de poing du Relais en France. Pour le moment, il vous est conseillé de ne pas déposer vos vêtements dans les bornes de collecte.