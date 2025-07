Logements étudiants à Lyon : hausse des loyers du Crous de 3,26 %, l’Unef dénonce un "passage en force"

À Roanne et Saint-Étienne, la hausse sera de 2 %. Selon le Crous, le reste à charge supplémentaire pour les étudiants s’échelonnerait de 3,08 euros à 7,69 euros par mois en fonction du type de logement et après prise en compte de la revalorisation des APL.

À Lyon, avant déduction des APL, les loyers mensuels iront ainsi de 292,20 euros pour une chambre confort avec sanitaires à 439 euros pour un studio, selon les résidences.

La hausse de 3,26 % appliquée au 1er septembre représente une augmentation de 10 à 20 euros par mois, selon les estimations de l’Unef. Le syndicat étudiant souligne que pour de nombreux étudiants en situation de précarité, ces montants peuvent représenter une charge importante.

Cette décision a été formellement adoptée le 11 juillet en conseil d’administration (CA), après deux premières réunions sans validation : la première en mars avait conduit à un rejet, la seconde, convoquée ultérieurement, n’avait pas réuni le quorum.

L’Unef Lyon dénonce un "passage en force", affirmant que "le premier vote avait abouti à un rejet clair et net de cette mesure". Le syndicat étudiant critique la convocation de plusieurs CA successifs pour parvenir à faire valider la hausse : "Quand un vote ne plaît pas, on le recommence jusqu'à obtenir le bon résultat. Ce n'est plus de la gouvernance, c'est de l'acharnement politique."

Pour l’Unef, cette augmentation constitue une "attaque sociale" dans un contexte de précarité accrue : "inflation, coût de la vie en hausse, files d'attente aux distributions alimentaires toujours plus longues, hausse du salariat étudiant précaire…" Le syndicat accuse également des représentants publics locaux, dont Jean-Michel Longueval, élu socialiste à la Métropole de Lyon chargé de l’Enseignement supérieur, de soutenir cette politique : "Des élus censés défendre l'accès à l'enseignement supérieur qui contribue à appauvrir les étudiants les plus précaires."

L’Unef dénonce une logique plus large, celle d’une "marchandisation du logement étudiant" impulsée selon elle par le CNOUS et le ministère des Budgets. Le syndicat appelle à un retour sur cette hausse : "Le CROUS doit revenir sur cette hausse injuste et les membres l'ayant voté doivent donner des explications publiques immédiates."