Près de Lyon : le braqueur menace l'employé d'un tabac-presse avec un marteau

Ce mercredi matin, peu après l'ouverture du tabac-presse Les Bruyères à Sainte-Foy-lès-Lyon, un individu armé d'un marteau a fait irruption dans le commerce.
Il a ensuite menacé l'employé avec son outil pour se faire remettre le contenu de la caisse.
Mais à l'ouverture, le fond de caisse était maigre, et le braqueur au visage dissimulé par un masque est reparti avec quelques dizaines d'euros.
La police a été prévenue et a ouvert une enquête. On ignore encore si le malfaiteur a agi seul ou s'il a bénéficié de la complicité d'un chauffeur qui l'aurait attendu sur la place Saint-Luc.
Simple comme bonjour
plus le tabac augmente, plus il y a des braquages
Votre pseudo vous va comme un gant
Complètement marteau le gars ;-)
Le buraliste le plus proche de chez moi a un flashball (autorisé), ça lui aurait fait tout drôle à cette petite frappe...
Encore un pied nickelé en mal de rôle de série noire...
Le Vinatier est complet ??????
En fin de compte, il y a deux marteaux dans cette histoire
Pourquoi se gêner ? La vie d'un citoyen ordinaire ne vaut absolument rien. Par contre les juges font grand cas de celles des délinquants et criminels.
C'est normal , il faut réserver la prison à ceux qui brûlent des corans.
Toi t'es un fêlé !
Un admirateur de Claude François !
Les mecs savent qu'ils risquent rien, alors ils ont peur de rien
Un champion du monde!
Encore un abruti qui espérait le magot !
Oui mais les droitardéééés!