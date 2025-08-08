Près de Lyon : le braqueur menace l'employé d'un tabac-presse avec un marteau

Ce mercredi matin, peu après l'ouverture du tabac-presse Les Bruyères à Sainte-Foy-lès-Lyon, un individu armé d'un marteau a fait irruption dans le commerce.

Il a ensuite menacé l'employé avec son outil pour se faire remettre le contenu de la caisse.

Mais à l'ouverture, le fond de caisse était maigre, et le braqueur au visage dissimulé par un masque est reparti avec quelques dizaines d'euros.

La police a été prévenue et a ouvert une enquête. On ignore encore si le malfaiteur a agi seul ou s'il a bénéficié de la complicité d'un chauffeur qui l'aurait attendu sur la place Saint-Luc.