Faits Divers

Près de Lyon : le braqueur menace l'employé d'un tabac-presse avec un marteau

Cela ressemble fortement au travail d'un amateur.

Ce mercredi matin, peu après l'ouverture du tabac-presse Les Bruyères à Sainte-Foy-lès-Lyon, un individu armé d'un marteau a fait irruption dans le commerce.

Il a ensuite menacé l'employé avec son outil pour se faire remettre le contenu de la caisse.

Mais à l'ouverture, le fond de caisse était maigre, et le braqueur au visage dissimulé par un masque est reparti avec quelques dizaines d'euros.

La police a été prévenue et a ouvert une enquête. On ignore encore si le malfaiteur a agi seul ou s'il a bénéficié de la complicité d'un chauffeur qui l'aurait attendu sur la place Saint-Luc.


GITANE SANS FILTRE le 08/08/2025 à 11:40

Simple comme bonjour
plus le tabac augmente, plus il y a des braquages



@++ le 08/08/2025 à 11:31
Le neuneu du forum a écrit le 08/08/2025 à 09h18

Oui mais les droitardéééés!

Votre pseudo vous va comme un gant



Ex Précisions le 08/08/2025 à 11:11

Complètement marteau le gars ;-)
Le buraliste le plus proche de chez moi a un flashball (autorisé), ça lui aurait fait tout drôle à cette petite frappe...



Pfuiiii le 08/08/2025 à 10:59

Encore un pied nickelé en mal de rôle de série noire...



qu'est ce qui se passe le 08/08/2025 à 10:34
Le neuneu du forum a écrit le 08/08/2025 à 09h18

Oui mais les droitardéééés!

Le Vinatier est complet ??????



@Brico le 08/08/2025 à 10:02

En fin de compte, il y a deux marteaux dans cette histoire



Open bar le 08/08/2025 à 09:58

Pourquoi se gêner ? La vie d’un citoyen ordinaire ne vaut absolument rien. Par contre les juges font grand cas de celles des délinquants et criminels.



Juges verts le 08/08/2025 à 09:56
Wallah,,, a écrit le 08/08/2025 à 09h49

Les mecs savent qu’ils risquent rien, alors ils ont peur de rien

C'est normal , il faut réserver la prison à ceux qui brûlent des corans.



lol le 08/08/2025 à 09:56
Le neuneu du forum a écrit le 08/08/2025 à 09h18

Oui mais les droitardéééés!

Toi t'es un fêlé !



GLOUGLOU 1ER le 08/08/2025 à 09:55

Un admirateur de Claude François !



Wallah,,, le 08/08/2025 à 09:49

Les mecs savent qu’ils risquent rien, alors ils ont peur de rien



Pouyt le 08/08/2025 à 09:41

Un champion du monde!



encore un le 08/08/2025 à 09:29

Encore un abruti qui espérait le magot !



Le neuneu du forum le 08/08/2025 à 09:18

Oui mais les droitardéééés!



