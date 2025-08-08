Faits Divers

Lyon : blessé après avoir agressé une femme et fui la police, il donne des coups de poing aux pompiers

Ce vendredi après-midi, un individu sera jugé pour un déferlement de violences qui remonte au 11 juin dernier.

Dans les rues de Lyon, alors qu'il était sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants, il avait agressé une jeune femme. Pris en chasse par la police, il avait été violemment percuté par un bus.

Très agité, l'individu avait ensuite violenté les pompiers qui lui venaient en aide, distribuant des coups de poing à l'un des soldats du feu, puis tentant de mettre des coups de tête à deux autres.

Selon le syndicat SUD, qui appelle à venir soutenir leurs collègues au tribunal correctionnel de Lyon ce vendredi à 14h, "il s'agit d'un délinquant internationalement connu déjà condamné aux Pays-Bas pour violences envers les forces de l’ordre".

Le syndicat réclame la "tolérance zéro" pour les agresseurs de pompiers.

bastette le 08/08/2025 à 11:58

écroué suiviOQTFavec ⛔️ de revenir

HardRockeuse le 08/08/2025 à 11:45

Lyon est devenu de pire en pire….. en même temps les agresseurs et voleurs ont la vie belle, puisque la police est pieds et poings liés

Ralbol le 08/08/2025 à 11:37

Il faut créer des oubliettes pour y jeter ces pourritures

Le neuneu du forum le 08/08/2025 à 11:32

Oui mais les droitardéééés !!

Chris696969 le 08/08/2025 à 11:31
Wallah',. a écrit le 08/08/2025 à 11h19

Un hollandais du Sud, et toc les fachos

"il s'agit d'un délinquant internationalement connu déjà condamné aux Pays-Bas pour violences envers les forces de l’ordre"."

QUELLE CHANCE...

Wallah',. le 08/08/2025 à 11:19

Un hollandais du Sud, et toc les fachos

