Lyon : blessé après avoir agressé une femme et fui la police, il donne des coups de poing aux pompiers

Dans les rues de Lyon, alors qu'il était sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants, il avait agressé une jeune femme. Pris en chasse par la police, il avait été violemment percuté par un bus.
Très agité, l'individu avait ensuite violenté les pompiers qui lui venaient en aide, distribuant des coups de poing à l'un des soldats du feu, puis tentant de mettre des coups de tête à deux autres.
Selon le syndicat SUD, qui appelle à venir soutenir leurs collègues au tribunal correctionnel de Lyon ce vendredi à 14h, "il s'agit d'un délinquant internationalement connu déjà condamné aux Pays-Bas pour violences envers les forces de l’ordre".
Le syndicat réclame la "tolérance zéro" pour les agresseurs de pompiers.
"il s'agit d'un délinquant internationalement connu déjà condamné aux Pays-Bas pour violences envers les forces de l'ordre"."
