Judiciaire

Sous l'empire de la drogue, il avait frappé des femmes et des pompiers à Lyon : il termine en prison

C'est pour un véritable déferlement de violences qu'un jeune homme de 26 ans s'est retrouvé au tribunal correctionnel de Lyon ce vendredi.

Le 11 juin dernier, vers 19h30, il avait frappé plusieurs personnes après avoir consommé de la cocaïne et du cannabis.

Il s'était d'abord jeté sous les roues d'un bus montée de Choulans dans le 5e arrondissement. Légèrement blessé, il s'était relevé et avait donné des coups de poing au visage de deux jeunes femmes âgées de 16 et 21 ans.

Et lorsque les pompiers étaient arrivés sur place pour le prendre en charge, il était parvenu à frapper l'un d'entre eux avant de tenter d'asséner des coups de tête à deux autres soldats du feu.

Déjà connu de la justice aux Pays-Bas, cet individu originaire de Meurthe-et-Moselle a présenté ses excuses aux victimes, expliquant avoir consommé trop de drogue alors qu'il vivait dans un squat de l'agglomération.

Une version que le parquet n'a pas prise en compte, réclamant 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis.

Les juges lyonnais ont finalement prononcé une peine de 18 mois de prison dont 6 avec sursis, il est retourné en prison à l'issue de l'audience. Il devra également verser 600 euros au pompier qu'il a frappé, 300 euros aux deux autres pompiers qui ont évité ses coups et 500 euros au SDMIS.

coke en stock le 09/08/2025 à 14:27
irrecuperable a écrit le 09/08/2025 à 14h01

c est pas assez cette peine

1400eur. de pénalité. Les payera-t-il réellement !

Plouc le 09/08/2025 à 14:06
warmred a écrit le 09/08/2025 à 11h11

Sous l’empire de quelque chose et sous l’emprise de quelqu’un

Ouais bon! il y a bien plus grave non???
Avec un pays qui s'effondre dans le KO.....

irrecuperable le 09/08/2025 à 14:01

c est pas assez cette peine

Miroir le 09/08/2025 à 11:14
Schuss69 a écrit le 09/08/2025 à 10h47

Bien vu. Le "journaliste" fautif vous répondra que c'st la faute de son correcteur automatique, puisque personne ou presque ne maîtrise l'orthographe aujourd'hui.

A commencer par vous...;

warmred le 09/08/2025 à 11:11
Xav69 a écrit le 09/08/2025 à 10h40

sous l’emprise de la drogue plutôt ?

Sous l’empire de quelque chose et sous l’emprise de quelqu’un

Boris le 09/08/2025 à 11:06
Xav69 a écrit le 09/08/2025 à 10h40

sous l’emprise de la drogue plutôt ?

Le terme "empire" est adapté, un individu peut être sous l'emprise de quelqu'un mais est sous l'empire de quelque chose.

lolotoooôooo le 09/08/2025 à 11:04
Xav69 a écrit le 09/08/2025 à 10h40

sous l’emprise de la drogue plutôt ?

Non.
Une recharge google ou autre t'aurait permis de trouver la réponse par toi même.

Allez, un petit effort.

grosse34 le 09/08/2025 à 10:49

bien fait pour sa gueule.

Schuss69 le 09/08/2025 à 10:47
Xav69 a écrit le 09/08/2025 à 10h40

sous l’emprise de la drogue plutôt ?

Bien vu. Le "journaliste" fautif vous répondra que c'st la faute de son correcteur automatique, puisque personne ou presque ne maîtrise l'orthographe aujourd'hui.

Xav69 le 09/08/2025 à 10:40

sous l’emprise de la drogue plutôt ?

Ex Précisions le 09/08/2025 à 10:39

6 mois pour un récidiviste ?
Pourquoi pas, le marocain multirécidiviste qui a allumé sa clope avec la flamme de la tombe du Soldat Inconnu (de la provoc) n'a pris que du sursis...

effectivement le 09/08/2025 à 10:07

C'est un minimum ,d'autant qu'il ne va pas y rester bien longtemps pour recommencer en sortant !

