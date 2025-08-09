Sous l'empire de la drogue, il avait frappé des femmes et des pompiers à Lyon : il termine en prison

Le 11 juin dernier, vers 19h30, il avait frappé plusieurs personnes après avoir consommé de la cocaïne et du cannabis.

Il s'était d'abord jeté sous les roues d'un bus montée de Choulans dans le 5e arrondissement. Légèrement blessé, il s'était relevé et avait donné des coups de poing au visage de deux jeunes femmes âgées de 16 et 21 ans.

Et lorsque les pompiers étaient arrivés sur place pour le prendre en charge, il était parvenu à frapper l'un d'entre eux avant de tenter d'asséner des coups de tête à deux autres soldats du feu.

Déjà connu de la justice aux Pays-Bas, cet individu originaire de Meurthe-et-Moselle a présenté ses excuses aux victimes, expliquant avoir consommé trop de drogue alors qu'il vivait dans un squat de l'agglomération.

Une version que le parquet n'a pas prise en compte, réclamant 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis.

Les juges lyonnais ont finalement prononcé une peine de 18 mois de prison dont 6 avec sursis, il est retourné en prison à l'issue de l'audience. Il devra également verser 600 euros au pompier qu'il a frappé, 300 euros aux deux autres pompiers qui ont évité ses coups et 500 euros au SDMIS.