Disparition de Myrtille : l'enquête classée sans suite, la mort de la Lyonnaise jamais expliquée ?

Cette jeune Lyonnaise de 27 ans avait finalement été retrouvée morte le 3 juillet dernier en Haute-Savoie, au pied de la tête de Charousse à La Chapelle-d'Abondance. Son corps était découvert par hasard par un parapentiste.

Le procureur de la République de Thonon-les-Bains a fait savoir dans un communiqué ce vendredi soir que "l’enquête en recherche des causes de la mort qui a été diligentée a conduit à écarter l’intervention d’un tiers et a en conséquence été classée sans suite par (son) parquet". Aucune information n'a été donnée sur le fait que sa voiture a été retrouvée ou non.

Myrtille était partie de son domicile du 9e arrondissement de Lyon pour se rendre aux Médiévales de Bresse dans l’Ain où elle n'est jamais arrivée. D'où l'incompréhension de ses proches sur le fait qu'on retrouve son corps aussi loin de sa destination initiale, même si elle était originaire de cette région du Chablais.

Accident ou suicide, sa famille ne connaîtra probablement jamais la vérité sur sa mort puisque le travail des enquêteurs est désormais terminé.