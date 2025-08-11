Près de Lyon : il roulait ivre, trop vite et sans permis, un homme échappe à l'incarcération

Pourtant, ils ont eu affaire à un individu de mauvaise foi et dangereux sur la route.

Le 3 août dernier, les gendarmes l'avaient contrôlé à 105km/h au lieu de 80 sur une route à Châtillon d'Azergues. Le chauffard était également sous l'empire de l'alcool et roulait sans permis.

C'était déjà la sixième fois en 5 ans qu'il était contrôlé au volant sans son permis de conduire, qu'il n'arrivait pas à repasser car il rate inlassablement l'examen du code de la route.

Une série d'alertes qui n'a pas l'air de faire réagir l'intéressé. Au tribunal de Villefranche-sur-Saône, il a même expliqué qu'il roulait ce jour-là pour emmener sa voiture au garage. Or, il s'est fait pincer un dimanche...

Six mois de prison ferme ont été requis par le parquet, avec maintien en détention. Le tribunal a plutôt écouté l'avocate de la défense et a prononcé une peine de 14 mois dont 8 avec sursis. La partie ferme sera aménagée, sous bracelet électronique. Le quadragénaire a aussi l'obligation de trouver un travail et de passer son permis de conduire.