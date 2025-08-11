Judiciaire

Près de Lyon : il roulait ivre, trop vite et sans permis, un homme échappe à l'incarcération

Les juges caladois se sont montrés cléments.

Pourtant, ils ont eu affaire à un individu de mauvaise foi et dangereux sur la route.

Le 3 août dernier, les gendarmes l'avaient contrôlé à 105km/h au lieu de 80 sur une route à Châtillon d'Azergues. Le chauffard était également sous l'empire de l'alcool et roulait sans permis.

C'était déjà la sixième fois en 5 ans qu'il était contrôlé au volant sans son permis de conduire, qu'il n'arrivait pas à repasser car il rate inlassablement l'examen du code de la route.

Une série d'alertes qui n'a pas l'air de faire réagir l'intéressé. Au tribunal de Villefranche-sur-Saône, il a même expliqué qu'il roulait ce jour-là pour emmener sa voiture au garage. Or, il s'est fait pincer un dimanche...

Six mois de prison ferme ont été requis par le parquet, avec maintien en détention. Le tribunal a plutôt écouté l'avocate de la défense et a prononcé une peine de 14 mois dont 8 avec sursis. La partie ferme sera aménagée, sous bracelet électronique. Le quadragénaire a aussi l'obligation de trouver un travail et de passer son permis de conduire.

Bavureland le 11/08/2025 à 16:04

La justice devrait s'appeler le ministère des bavures

jjt le 11/08/2025 à 15:33

attendons qu'il tue et la on le mettra en prison bravo à nos défenseur s'il tue j'espère que ce sera du côté de ces défenseur ils reflechiront mieux

Dripoux le 11/08/2025 à 15:16

comme ça la prochaine fois on le jugera pour meurtre

Morientes69 le 11/08/2025 à 13:36

Simplement honteux. Et c’est encore Nicolas qui paye. Je serais policier je serais découragé ! Comment peut on être peinard au soleil quand on se fait pincer pour la 5e fois ainsi. Triste France

Amen le 11/08/2025 à 13:34

Je pense qu'il préfère aller en prison que de travailler , en plus il ne sait pas ce que ça veut dire travailler !

Eh bam ! le 11/08/2025 à 13:19

Très bon jugement !! Mais la responsabilité du juge doit être alors engagée… et s’il vient à récidiver (sans le moindre doute vu le pedigree) et à tuer quelqu’un, alors le juge écopera de la même peine !!
Et la les juges prendront surement de meilleures décisions !!

Blasé le 11/08/2025 à 13:10

Franchement dans ce pays, on n’a plus besoin ni de gendarmes, ni de juges : tout ça nous coute beaucoup trop cher pour des résultats proches du néant puisque aucune peine dissuasive n’est prononcée et qu’un même individu est littéralement libre de récidiver des dizaines de fois. Les avocats n’auront qu’à se reconvertir en communication et publicité : c’est un secteur qui bat son plein en politique.
Dans ce cas, il faudrait généraliser le droit de s’armer comme aux USA. C’est un choix de société peu réjouissant mais il faut être logique. On ne peut pas à la fois faire plus de cas du bien être des délinquants et criminels multirécidivistes que de celui des honnêtes citoyens et ne pas leur accorder les moyens de se défendre. Le grand chacun pour soi et démerdez-vous : l’accomplissement de l’idéal libertarien auquel tend le néolibéralisme.

Roulerbourrer le 11/08/2025 à 13:01

Pourquoi changer de comportement et passer son permis, il est excusé à chaque fois par les juges !

Dernière phrase qui interroge le 11/08/2025 à 12:40

Au cours de ces 5 dernières années, il a bossé combien de temps ?...

Jolie Môme le 11/08/2025 à 12:27

Pour rendre un tel jugement aussi absurde !
Je me demande, si le juge n'est pas lui même ivre ou sous l'emprise de stupéfiants.
Le juge est coupable et on devrait porter plainte au nom de non précaution pour les autres citoyens qui risquent d'être victimes de ce délinquant de la route
J.M

Effectivement le 11/08/2025 à 11:38

Vite un stage de karting

Rlb le 11/08/2025 à 11:10

Les avocats ne servent qu'à diminuer les peines. Justice zéro, ridicule obligation de, devoir de, pour un récidiviste.
On paie des juges pour entendre ces conneries.
DU BALAI

Justice de m... le 11/08/2025 à 11:08

La culture de l'excuse

Hehe le 11/08/2025 à 11:03

Obligation de passer le permis pour un gonz qui rate constamment son code.
Ils sont un peu cons les juges non ?

Catalan le 11/08/2025 à 10:59

6 fois arrêté bourré et sans permis en 5 ans donc sans assurance 8 mois avec sursis, 6 sous bracelet ,donc delors pret a recommencer .on oublie tout le palmarès des autres années .A ce niveau de sanction, soit le juge est un pote , soit il fait partie de une ONG , soit il est a gauche toute puisque a droite, c est normalement le droit chemin.

Jay le 11/08/2025 à 10:58

Tant qu’il n’écrasera pas quelqu’un la justice le laissera tranquille.
Le jour où ça arrivera, le juge pourra il encore se regarder dans la glace

Oh my God ! le 11/08/2025 à 10:43

Arrêtez de nous parler des peines maximales encourues lorsqu'il y a des delits aussi inconcevables que celui-là surtout lorsqu'il s'agit de récidives. Savez vous que le simple fait de rouler sans permis est déjà passible de 3 ans de prison, alors que dans le cas présent on rajoute l'alcool passible des mêmes sanctions et pour couronner le tout excès de vitesse, tout ceci pour être sanctionné de 6 mois de prison tranquille à la maison sous bracelet. Non mais franchement, la justice ou plutôt qu'il en reste, se fout littéralement de nous et donne impunément pouvoir aux delinquants de la route pour nous tuer

Ex Précisions le 11/08/2025 à 10:40

Cooooool un bracelet c'est sûr que ça empêche de récidiver ;-)

évidemment le 11/08/2025 à 10:35

Encore un qu'on reverra prochainement au tribunal et comme on dit "affaire à suivre ' !

