Près de Lyon : le voleur de vélos coincé à cause de son compte Le Bon Coin

Les enquêteurs sont tout de suite allé sur Internet pour vérifier s'ils ne trouvaient pas un vélo à vendre répondant au signalement de celui qui avait été dérobé.

Et là, bingo ! Une annonce était déjà en ligne sur Le Bon Coin.

Les militaires se sont donc rendus au domicile du receleur qui vit à Décines-Charpieu. Et lors de la perquisition, ils ont découvert dans son box de garage une dizaine de vélos dont il n'a pas pu justifier la provenance.

Les vélos présumés volés ont donc été récupérés et les gendarmes vont désormais s'atteler à tenter de retrouver leurs propriétaires.