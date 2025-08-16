Faits Divers

Un hectare parti en fumée près de Lyon : un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie ?

Un hectare parti en fumée près de Lyon : un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie ?
Un hectare parti en fumée près de Lyon : un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie ? - DR

Dans le Beaujolais Vert, l'après-midi de vendredi a été mouvementée pour les pompiers.

Un incendie de végétation s'était déclaré à Pont-Trambouze, commune déléguée de Cours. Et il a fallu trois heures aux soldats du feu pour venir à bout du sinistre qui se propageait aisément grâce à la canicule de ces derniers jours.

Au total, un hectare environ de végétation est parti en fumée.

Si aucun blessé ou dégât matériel ne sont à relever, les gendarmes ont pris le relais.

Car la zone victime de l'incendie est située proche de la RD308. Ce qui laisse à penser qu'un automobiliste inconscient a pu jeter son mégot de cigarette mal éteint par la fenêtre. L'enquête devra déterminer si cette première piste est la bonne.

22 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Okkkk le 16/08/2025 à 14:55

Je l’ai déjà fait et je recommencerai à jeter mes clopes par la fenêtre

Signaler Répondre
avatar
automobiliste...inconscient ?vous etes sur? le 16/08/2025 à 14:35
Moi de Lyon a écrit le 16/08/2025 à 10h04

accusé d'avoir jeté un mégot. Pour ma part, je dirais que c'est sûrement un pyromane, probablement un pompier comme 9 fois sur 10

pourquoi pas acte volontaire?

Signaler Répondre
avatar
Marco66 le 16/08/2025 à 14:33
Corsica3333 a écrit le 16/08/2025 à 12h48

C’est pas le mégot qui est à l’origine du feu mais le cretin qui l'a jete !

C'est surtout les couillons qui ont décidé de supprimer les cendriers dans les voiture....
Moi je ne fume, mais que croyez vous que fasse un fumeur qui n'a pas de cendrier ? Bin il le jette par la fenêtre.

Signaler Répondre
avatar
30 ANS DE PRISON le 16/08/2025 à 14:32
Memphis a écrit le 16/08/2025 à 13h42

Pourquoi n’y a-t-il plus de cendriers dans les voitures ?

Pourquoi il y a des connards qui jettent leurs mégots par la fenêtre???

Signaler Répondre
avatar
vous serez bientôt licencié le 16/08/2025 à 14:23

16000 hectares partis en fumée dans l'Aude
Un feu d'origine criminel
30 ans de prison
allo les juges?
Fini de se paluché?

Signaler Répondre
avatar
Un gros porc de fumeur le 16/08/2025 à 13:50

"un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie", comportement des abrutis simples d'esprit, irrespectueux, mal élevés, qui ne pensent qu'à leurs minables personnes.

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 16/08/2025 à 13:42

Pourquoi n’y a-t-il plus de cendriers dans les voitures ?

Signaler Répondre
avatar
Claude69100 le 16/08/2025 à 13:11
Prod a écrit le 16/08/2025 à 10h18

Ah mais oui « moi de Lyon » on accuse pas sans preuve. Ou sont vos sources pour une telle affirmation ? Vous avez enquêté ?

Pour ma part....Moi de Lyon
Quand on sait pas on raconte pas n'importe quoi.
On n'invente pas des histoires comme les petits enfants.
Tu es dans la société et pas à l'école maternelle.
Le ressentiment t'empêche de grandir.

Signaler Répondre
avatar
BIC le 16/08/2025 à 12:54
Gracieux 70 a écrit le 16/08/2025 à 12h33

Pour les juges, c'est pas grave. L'incendiaire du secteur de Brignais, qui a reconnu les faits a été libéré. Il sera convoqué ultérieurement. Ben voyons, il a le reste de l'été pour continuer. Une honte, cette justice est scandaleuse

Le type non plutôt l'individu de Brignais j'imagine qu'il a pas honte de ce qu'il a fait et même pas l'idée de déménager.

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 16/08/2025 à 12:48

C’est pas le mégot qui est à l’origine du feu mais le cretin qui l'a jete !

Signaler Répondre
avatar
Gracieux 70 le 16/08/2025 à 12:33

Pour les juges, c'est pas grave. L'incendiaire du secteur de Brignais, qui a reconnu les faits a été libéré. Il sera convoqué ultérieurement. Ben voyons, il a le reste de l'été pour continuer. Une honte, cette justice est scandaleuse

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/08/2025 à 12:25
C'est vrai il faut toujours un coupable dans la loi française a écrit le 16/08/2025 à 12h07

Comment ils savent que c'est un mégot.
Ils ont bon dos les fumeurs

On ne parle même pas du type de mégot, si c'est une clope, un pétard ou un cigare ;-)

Signaler Répondre
avatar
Fleur de Lys le 16/08/2025 à 12:23

Une forte amende et des journées à aider les pompiers dans les incendies ça devrait calmer cet abruti

Signaler Répondre
avatar
Beru07 le 16/08/2025 à 12:23
Moi de Lyon a écrit le 16/08/2025 à 10h04

accusé d'avoir jeté un mégot. Pour ma part, je dirais que c'est sûrement un pyromane, probablement un pompier comme 9 fois sur 10

Soit cest du premier degré, soit vous avez la haine des pompiers. Il y a des brebis galeuses dans toutes les professions mais 9 sur 10 c'est c'est beaucoup.
J'espère qu'il se souviendront de vous si vous faites un infarctus ou plutôt une overdose.

Signaler Répondre
avatar
C'est vrai il faut toujours un coupable dans la loi française le 16/08/2025 à 12:07

Comment ils savent que c'est un mégot.
Ils ont bon dos les fumeurs

Signaler Répondre
avatar
Moi de Lyon le 16/08/2025 à 11:04

Comme par hasard, Lyon Mag a écrit hier, vendredi 15 août, un article sur un pyromane.

Voici le lien, Monsieur. Je sais tout.


?subject=Près+de+Lyon+:+un+pyromane+interpellé,+il+sévissait+depuis+des+semaines&BODY=Voici un article intéressant que j'ai lu sur Lyon Mag : https://www.lyonmag.com/article/146010/pres-de-lyon-un-pyromane-interpelle-il-sevissait-depuis-des-semaines

Signaler Répondre
avatar
∁hassé~∁roisé le 16/08/2025 à 10:57

Certains ont peu de respect, comme un de mes voisins qui non seulement fume mais jette ses allumettes chez moi

Signaler Répondre
avatar
Faites comme moi le 16/08/2025 à 10:52

J’ai arrêté de fumer : économies, moins de risques de maladie, plus aucun risque d’incendie, et pour préserver votre santé et la nature.

Signaler Répondre
avatar
Du mal a croire…. le 16/08/2025 à 10:52

… que l’on puisse être À CE POINT abruti et négligeant pour jeter un mégot par la fenêtre de voiture 😡😡😡

Signaler Répondre
avatar
Prod le 16/08/2025 à 10:18
Moi de Lyon a écrit le 16/08/2025 à 10h04

accusé d'avoir jeté un mégot. Pour ma part, je dirais que c'est sûrement un pyromane, probablement un pompier comme 9 fois sur 10

Ah mais oui « moi de Lyon » on accuse pas sans preuve. Ou sont vos sources pour une telle affirmation ? Vous avez enquêté ?

Signaler Répondre
avatar
Il paraît le 16/08/2025 à 10:08

que désormais les voitures n' ont plus de cendrier.

Signaler Répondre
avatar
Moi de Lyon le 16/08/2025 à 10:04

accusé d'avoir jeté un mégot. Pour ma part, je dirais que c'est sûrement un pyromane, probablement un pompier comme 9 fois sur 10

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.