Un hectare parti en fumée près de Lyon : un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie ?

Un incendie de végétation s'était déclaré à Pont-Trambouze, commune déléguée de Cours. Et il a fallu trois heures aux soldats du feu pour venir à bout du sinistre qui se propageait aisément grâce à la canicule de ces derniers jours.

Au total, un hectare environ de végétation est parti en fumée.

Si aucun blessé ou dégât matériel ne sont à relever, les gendarmes ont pris le relais.

Car la zone victime de l'incendie est située proche de la RD308. Ce qui laisse à penser qu'un automobiliste inconscient a pu jeter son mégot de cigarette mal éteint par la fenêtre. L'enquête devra déterminer si cette première piste est la bonne.