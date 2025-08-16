Un hectare parti en fumée près de Lyon : un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie ?

Un incendie de végétation s'était déclaré à Pont-Trambouze, commune déléguée de Cours. Et il a fallu trois heures aux soldats du feu pour venir à bout du sinistre qui se propageait aisément grâce à la canicule de ces derniers jours.
Au total, un hectare environ de végétation est parti en fumée.
Si aucun blessé ou dégât matériel ne sont à relever, les gendarmes ont pris le relais.
Car la zone victime de l'incendie est située proche de la RD308. Ce qui laisse à penser qu'un automobiliste inconscient a pu jeter son mégot de cigarette mal éteint par la fenêtre. L'enquête devra déterminer si cette première piste est la bonne.
Je l’ai déjà fait et je recommencerai à jeter mes clopes par la fenêtreSignaler Répondre
pourquoi pas acte volontaire?Signaler Répondre
C'est surtout les couillons qui ont décidé de supprimer les cendriers dans les voiture....Signaler Répondre
Moi je ne fume, mais que croyez vous que fasse un fumeur qui n'a pas de cendrier ? Bin il le jette par la fenêtre.
Pourquoi il y a des connards qui jettent leurs mégots par la fenêtre???Signaler Répondre
16000 hectares partis en fumée dans l'AudeSignaler Répondre
Un feu d'origine criminel
30 ans de prison
allo les juges?
Fini de se paluché?
"un mégot jeté par un automobiliste à l'origine de l'incendie", comportement des abrutis simples d'esprit, irrespectueux, mal élevés, qui ne pensent qu'à leurs minables personnes.Signaler Répondre
Pourquoi n’y a-t-il plus de cendriers dans les voitures ?Signaler Répondre
Pour ma part....Moi de LyonSignaler Répondre
Quand on sait pas on raconte pas n'importe quoi.
On n'invente pas des histoires comme les petits enfants.
Tu es dans la société et pas à l'école maternelle.
Le ressentiment t'empêche de grandir.
Le type non plutôt l'individu de Brignais j'imagine qu'il a pas honte de ce qu'il a fait et même pas l'idée de déménager.Signaler Répondre
C’est pas le mégot qui est à l’origine du feu mais le cretin qui l'a jete !Signaler Répondre
Pour les juges, c'est pas grave. L'incendiaire du secteur de Brignais, qui a reconnu les faits a été libéré. Il sera convoqué ultérieurement. Ben voyons, il a le reste de l'été pour continuer. Une honte, cette justice est scandaleuseSignaler Répondre
On ne parle même pas du type de mégot, si c'est une clope, un pétard ou un cigare ;-)Signaler Répondre
Une forte amende et des journées à aider les pompiers dans les incendies ça devrait calmer cet abrutiSignaler Répondre
Soit cest du premier degré, soit vous avez la haine des pompiers. Il y a des brebis galeuses dans toutes les professions mais 9 sur 10 c'est c'est beaucoup.Signaler Répondre
J'espère qu'il se souviendront de vous si vous faites un infarctus ou plutôt une overdose.
Comment ils savent que c'est un mégot.Signaler Répondre
Ils ont bon dos les fumeurs
Comme par hasard, Lyon Mag a écrit hier, vendredi 15 août, un article sur un pyromane.Signaler Répondre
Voici le lien, Monsieur. Je sais tout.
?subject=Près+de+Lyon+:+un+pyromane+interpellé,+il+sévissait+depuis+des+semaines&BODY=Voici un article intéressant que j'ai lu sur Lyon Mag : https://www.lyonmag.com/article/146010/pres-de-lyon-un-pyromane-interpelle-il-sevissait-depuis-des-semaines
Certains ont peu de respect, comme un de mes voisins qui non seulement fume mais jette ses allumettes chez moiSignaler Répondre
J’ai arrêté de fumer : économies, moins de risques de maladie, plus aucun risque d’incendie, et pour préserver votre santé et la nature.Signaler Répondre
… que l’on puisse être À CE POINT abruti et négligeant pour jeter un mégot par la fenêtre de voiture 😡😡😡Signaler Répondre
Ah mais oui « moi de Lyon » on accuse pas sans preuve. Ou sont vos sources pour une telle affirmation ? Vous avez enquêté ?Signaler Répondre
que désormais les voitures n' ont plus de cendrier.Signaler Répondre
accusé d'avoir jeté un mégot. Pour ma part, je dirais que c'est sûrement un pyromane, probablement un pompier comme 9 fois sur 10Signaler Répondre