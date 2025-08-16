Faits Divers

Près de Lyon : un casse à la voiture-bélier contre un garage, deux suspects interpellés

Dans la nuit de vendredi à samedi, un garage automobile des Chères dans le Rhône a été la cible de malfaiteurs.

Une équipe a lancé une voiture-bélier dans le portail du commerce de la rue de la Poste, repartant ensuite avec un véhicule dérobé.

Selon nos informations, il n'a pas fallu longtemps aux forces de l'ordre pour mettre la main sur les suspects.

Sous surveillance, deux personnes liées au casse ont été interpellées ce samedi matin à 5h dans le quartier Mont Blanc à Rillieux-la-Pape, puis placées en garde à vue.

L'enquête se poursuit.

Ex Précisions le 16/08/2025 à 19:14

Pourquoi s'embêter à aller loin de chez eux pour piquer une voiture ?
A moins qu'à Rillieux il n'y ait plus des frères ;-)

